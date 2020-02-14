У Міноборони не планують відмовлятися від призову в армію

У Міністерстві оборони не мають наміру відмовлятися від призову громадян на строкову військову службу.

На засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Поліщук заявив, що в міністерстві буде проводитися експеримент, який дозволить призовникам служити з 18 років.

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Однак незважаючи на законодавчі норми, в 2020 році призов на строкову службу в армію буде здійснюватися на добровільній основі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову службу з 18 років.