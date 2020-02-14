Україна готує 3-4 об’єкти для розміщення евакуйованих з Китаю – Гончарук

Україна вживає всіх заходів для запобігання розповсюдження коронавірусу на території країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на Свободі слова Савіка Шустера.

– Ми ставимося дуже серйозно до коронавірусу. І для запобігання його розповсюдження на території України вживаємо всіх заходів.

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Також Гончарук додав, що евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого.

– Зараз маємо 3-4 об’єкти, кожен із яких готується, щоби прийняти наших громадян вже наступного тижня. Вони 14 днів будуть під наглядом фахових спеціалістів, – додав прем’єр.