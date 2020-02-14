Українців евакуюють з Китаю 18 лютого – Скалецька

Українців, які перебувають у китайському місті Ухань, евакуюють 18 лютого. В Україну літак з евакуйованими прибуде 19 лютого.

Про це в ефірі ток-шоу Право на владу повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Вона зазначила, що з громадянами України комунікує МЗС. Мінінфраструктури відповідає за доставку і авіаборт, а оперативний штаб в уряді вирішує питання виділення коштів.

– Затримки немає. Повинна бути планомірна процедура ухвалення рішень, щоб забезпечити прибуття в Україну і дати можливість всім почуватись у безпеці. Всі рішення ми узгодили з усіма міністерствами, – додала міністр.

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Зоряна Скалецька також нагадала, що евакуйованих із Уханя українців помістять на 14-денний карантин.

Раніше Факти ICTV писали, як готуються зустрічати евакуйованих з Китаю.