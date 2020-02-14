Вихідні у лютому 2020: скільки відпочиватимуть українці

У лютому 29 днів, з яких 20 робочих і дев’ять вихідних – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 числа.

Кількість робочих днів у лютому дорівнює 20. При цьому 2020-й рік – високосний, а отже, у лютому буде не 28, а 29 днів.

Офіційних державних свят в лютому немає, тільки вихідних 9 днів, які припадають на суботу та неділю.

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14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина, цьогоріч він припадає на п’ятницю.

Серед інших неофіційних свят є Всесвітній день боротьби проти раку (4 лютого), День безпечного інтернету (4 лютого), Міжнародний день бармена (6 лютого), Міжнародний день стоматолога (9 лютого), Всесвітній день хворого (11 лютого).

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