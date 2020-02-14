ЄС зняв заборону на імпорт м’яса птиці з України

ЄС ухвалив рішення про зонування випадку пташиного грипу, що означає зняття заборони на ввезення м’яса птиці з України.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

За його словами, не усі країни ЄС підтримали це рішення, так як деякі з них незадоволені співпрацею з Україною з інших питань.

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– У сфері санітарії та фітосанітарії між Україною і ЄС є низка питань, де є потреба у прогресі, – підкреслив Качка.

Заступник міністра додав, що Київ поставить у пріоритет вирішення цих проблем.

Як повідомлялося, в січні ЄС призупинив імпорт м’яса птиці з України у зв’язку з випадком загибелі птахів від грипу на Вінниччині.