ЄС зняв заборону на імпорт м’яса птиці з України

ЄС ухвалив рішення про зонування випадку пташиного грипу, що означає зняття заборони на ввезення м’яса птиці з України.
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.
За його словами, не усі країни ЄС підтримали це рішення, так як деякі з них незадоволені співпрацею з Україною з інших питань.
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– У сфері санітарії та фітосанітарії між Україною і ЄС є низка питань, де є потреба у прогресі, – підкреслив Качка.
Заступник міністра додав, що Київ поставить у пріоритет вирішення цих проблем.
Як повідомлялося, в січні ЄС призупинив імпорт м’яса птиці з України у зв’язку з випадком загибелі птахів від грипу на Вінниччині.
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