Іран підтвердив готовність співпрацювати з Україною щодо катастрофи МАУ

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтвердив готовність співпрацювати з Україною під час розслідуванні обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані.
Так, на зустрічі міністрів закордонних справ у Мюнхені, Заріф підкреслив відповідальну поведінку Ірану під час розгляду справи.
– На зустрічі міністр закордонних справ Заріф обмінявся думками про способи розгляду правових і технічних аспектів інциденту, підкреслив відповідальну поведінку Ірану під час розгляду справи, – йдеться у повідомленні МЗС Ірану.
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Також Заріф наголосив на необхідності уникати політизації питання.
Раніше Іран заявив, що не може розшифрувати дані з чорних скриньок збитого літака МАУ без допомоги західних експертів.
Однак в Ірані відмовляються передавати бортові самописці літака МАУ будь-якій державі.
Джерело: МЗС Ірану