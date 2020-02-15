Іран підтвердив готовність співпрацювати з Україною щодо катастрофи МАУ

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтвердив готовність співпрацювати з Україною під час розслідуванні обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Так, на зустрічі міністрів закордонних справ у Мюнхені, Заріф підкреслив відповідальну поведінку Ірану під час розгляду справи.

– На зустрічі міністр закордонних справ Заріф обмінявся думками про способи розгляду правових і технічних аспектів інциденту, підкреслив відповідальну поведінку Ірану під час розгляду справи, – йдеться у повідомленні МЗС Ірану.

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Також Заріф наголосив на необхідності уникати політизації питання.

Раніше Іран заявив, що не може розшифрувати дані з чорних скриньок збитого літака МАУ без допомоги західних експертів.

Однак в Ірані відмовляються передавати бортові самописці літака МАУ будь-якій державі.

Джерело: МЗС Ірану