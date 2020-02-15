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Факти / Україна

Погода в Україні на 15 лютого (КАРТА)

15 лютого у Чернігівській, Сумській, а також західних областях України сніжитиме. Можливе випадіння мокрого снігу.

На іншій території країни у суботу очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Вітер переважно північно-східний 3-8 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься від 1° морозу до 3° тепла, на Сході – до 8° нижче нуля. Вдень варто очікувати 1-6° із позначкою плюс. На Півдні України до 8° тепла.

Читайте: Мокрий сніг та +8°: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У Києві сьогодні без опадів.

Позначки термометрів у столиці коливатимуться від 1° морозу до 1° тепла. Вдень буде 3-5° вище нуля.

Погода в Україні

Факти ICTV також писали про те, якої погоди варто очікувати в Україні у лютому 2020 року.

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