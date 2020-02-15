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Факти / Україна

У Києві водій маршрутки побився з водієм Mercedes

У Києві водій маршрутки №212 побився з водієм білого бусу Mercedes.

Інцидент стався поблизу метро Іподром.

За словами очевидців, водій авто підрізав переповнену маршрутку на дорозі.

 

– Водій маршрутки не розгубився, наздогнав і почав виховувати. Тоді обидва влаштувати бій на кулаках, – розповідають очевидці.

Читайте: Їхав з вагітною по зустрічці: у Києві п’яний водій влетів у маршрутку

На відео видно, що чоловіки влаштували бійку не на проїжджій частині, а на пішохідній.

Раніше у Херсоні маршрутка зіштовхнулась з легковиком. Троє людей загинуло.

Джерело: Київ Оперативний

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