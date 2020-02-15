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Факти / Україна

Убивство хірурга у Києві: підозрюваних взяли під варту

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

– Шевченківським районним судом столиці обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом чоловікам, яких підозрюють у вбивстві хірурга на вул. Саксаганського в Києві, – повідомляє прокуратура.

Виконавцю злочину та його спільнику, який виконував роль водія, повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

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Другому підозрюваному додатково інкриміновано підроблення документів.

– За вчинене зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, – дадає прокуратура.

Мотиви вчинення злочину наразі встановлюються.

Нагадаємо, стрілянина в Києві на вулиці Саксаганського, в результаті якої загинув чоловік, сталася о 18.00 2 лютого.

Джерело: Прокуратура Києва

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