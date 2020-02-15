Зеленський та Кличко сфотографувалися із засновником Facebook

Президент України Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко зробили спільне фото із засновником Facebook Марком Цукербергом.

– Зближуємо світ. Робимо це разом! – підписав світлину президент.

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А Віталій Кличко своєю фотографією з Марком Цукербергом викликав справжній ажіотаж у мережі. Мер столиці заявив, що він сам попросив засновника Facebook зробити спільний кадр.

– Той випадок, коли про селфі попросили не мене, а я сам, – підписав фото Кличко.

Підписники попросили Кличка запропонувати Цукербергу відкрити представництво компанії в Україні.

До слова, соцмережа Facebook представила електронну платіжну систему Facebook Pay, яка працюватиме через Messenger.