PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Москва назвала умову для проведення нового нормандського саміту

Головною умовою для проведення нового нормандського саміту є прогрес у виконанні домовленостей, досягнутих у Парижі.

За словами заступника голови МЗС РФ Олександра Грушка, нова зустріч лідерів нормандської четвірки “повинна підвести підсумок того, що було обговорено на попередній зустрічі”.

У Москві підкреслили, що очікують від Києва просувань у вирішенні питань, які стосуються “розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмаєра в українське законодавство і деяких інших речей”.

Читайте: Розмову у нормандському форматі продовжать в Берліні – МЗС Німеччини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Український лідер обговорив з президентом РФ виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Джерело: РБК

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка