Москва назвала умову для проведення нового нормандського саміту

Головною умовою для проведення нового нормандського саміту є прогрес у виконанні домовленостей, досягнутих у Парижі.

За словами заступника голови МЗС РФ Олександра Грушка, нова зустріч лідерів нормандської четвірки “повинна підвести підсумок того, що було обговорено на попередній зустрічі”.

У Москві підкреслили, що очікують від Києва просувань у вирішенні питань, які стосуються “розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмаєра в українське законодавство і деяких інших речей”.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Український лідер обговорив з президентом РФ виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Джерело: РБК