Чорні скриньки літака МАУ пошкоджені, їх можуть розшифровувати в Україні

Бортові самописці, які частіше називають чорними скриньками, збитого в Ірані літака МАУ пошкоджені, їх розшифровка за певних умов може відбутись в Україні.

– Ми розуміємо хід розслідування, яке відбувається на території Ірану. Я сьогодні о 3.00 був у Тегерані та лише зранку звідти повернувся. У нас є розуміння всіх процесів, які будуть покроково відбуватися, – заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, зараз відбуваються певні дослідження, процедури як на території Ірану, так і на території України.

– Те, що стосується чорних скриньок, – вони обов’язково будуть відкриватися у присутності України, згідно з Чиказькою конвенцією. Це буде зроблено фахово, – запевнив Данілов.

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Також він розповів, що частина досліджень відбувається в Україні, крім того за певних умов чорні скриньки можуть розшифровувати на території нашої держави.

– Єдине – ми поки що не можемо вам сказати, коли це відбудеться, бо мають бути прописані всі технологічні кроки фахівців, які будуть цим питанням займатись. Скриньки пошкоджені, і це є певна вада, – підкреслив секретар РНБО.

Раніше Іран заявив, що не може розшифрувати дані з чорних скриньок збитого літака МАУ без допомоги західних експертів.