До 10 років з конфіскацією: в Україні мають намір посилити покарання за крадіжку авто

Міністерство внутрішніх справ України і Національна поліція ініціюють зміни в законодавстві, щоб посилити відповідальність за викрадення автомобілів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимира Мартиненка.

За його словами, покарання за застосування пристроїв, які розблокують системи електронного захисту, досі не передбачено на законодавчому рівні.

– Ми пропонуємо карати таких ділків ув’язненням на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Крім того, за саме виготовлення таких пристроїв або їх реалізацію ми пропонуємо карати позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої, – сказав він.

Він розповів, що викрадені авто найчастіше розбирають і продають на запчастини.

Читайте: На Житомирщині викрадачі під виглядом покупців вкрали авто

– Ми пропонуємо внести зміни до Кримінального кодексу, передбачивши за такий вид злочину покарання у вигляді штрафу до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. – Ред.) або позбавленням волі на строк до 5 років. Але якщо ці ж дії вчинені членом організованої групи, злочинної організації, злочинного співтовариства або під керівництвом злодія в законі – пропонуємо позбавляти волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, – додав він.

Також він розповів про існування двійників – авто з “перебитими номерами”. Мартиненко додав, що зараз кримінальна відповідальність є тільки за знищення, підробку або заміну таких номерів вузлів і агрегатів.

У МВС пропонують додати до цього переліку реалізацію таких транспортних засобів, збільшивши покарання до 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

До слова, він підкреслив, що кількість викрадень транспортних засобів зменшується з року в рік, а рівень розкриття – зростає.

Раніше Факти ICTV писали, які автомобілі найчастіше крадуть і як уберегти свій від крадіжки.