Евакуація з Китаю через коронавірус: чи готова Україна до карантину

Коронавірус з Китаю захоплює нові території. Майже щодня всесвітня організація охорони здоров’я фіксує до 5 тис. нових випадків хвороби. За прогнозами її експертів, вірус може вразити дві третини планети. Кожен інфікований заражає 2-3 людини.

Паніка шириться світом з шаленою швидкістю.

Біля берегів азійських країн дрейфують з десяток круїзних лайнерів. Нікого з пасажирів не випускають на берег, поки вони не пройдуть перевірку.

Україна готується до евакуації своїх громадян з регіонів Китаю, уражених вірусом. Це вже зробили майже всі європейські країни та США. Київ же евакуацію постійно відкладає. Вже більше тижня вони чекають, що держава допоможе. Але літак за українцями ніяк не вилетить.

Куди будуть евакуйовувати українців з Китаю, досі точно невідомо. Але всі вони підписали документ, в якому погоджуються після повернення на батьківщину два тижні провести в ізоляції на карантині. Міністр охорони здоров’я запевняє, що сама евакуація продумана до дрібниць.

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Одне з місць, куди можуть поселити евакуйованих – санаторій під Києвом. Біля села Козин, де багато елітних будинків. Але депутати Обухівської райради вже звернулися до президента не розміщувати тут евакуйованих з Китаю. Тому місце для ізоляторів знову під питанням.

Професор Олександр Дуда каже: без підтвердженого діагнозу, розміщувати евакуйованих в лікарнях сенсу немає. Евакуйовані з Китаю мають знаходитись за межами міст і в одному місці.

Наприклад, базу посеред острова Різдва в Індійському океані використовують австралійці. За височезним парканом тримають тих, у кого є симптоми коронавірусу. У США готують 10 військових баз, аби розміщувати інфікованих.

Якщо раптом коронавірус все ж таки дістанеться України? Виявляється, на сьогоднішній день тест-систем для виявлення смертельної хвороби вистачить тільки 30 пацієнтам. А наскільки ж готові наші лікарні зустріти недугу?

За медичними правилами, інфекційне відділення має бути наче окремий світ. Відгороджений від звичайного життя.

Четверта київська міська лікарня. Тут все доволі старе, інфекційні бокси переповнені хворими. Палати ізоляції мають бути герметично зачинені. Але там щілини. Ні окремої каналізації, ні вентиляції.

Лікарі вже кілька разів били на сполох – Київ має бути готовий до будь-яких епідемій. Але грошей у столичному бюджеті так і не знайшли.

Районна лікарня у Київській області. Інфекційне відділення видно здалеку, його дах вкритий мохом.

Єдине, на що спромоглися – утеплити корпус та встановити нові вікна. Там 9 боксів. Всі крім одного зайняті хворими. Його бережуть на той самий випадок.

Виявляється, в Україні взагалі не існує санітарно-епідеміологічної служби, а медичні виші вже кілька років не готують інфекціоністів. Тож чи впорається Україна з коронавірусом у разі його виявлення – велике питання. Поки ж ВООЗ рекомендує Україні підготувати інфекційні ізолятори за її стандартами.

Факти ICTV раніше писали про те, що 19 хворих на коронавірус з Diamond Princess перебувають у важкому стані.