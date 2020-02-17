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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют на 17 лютого: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України зміцнив курс гривні до долара на три копійки.

Станом на 17 лютого курс долара встановлений на рівні 24,44 грн за $1.

Попередній курс долара був встановлений 14 лютого на рівні 24,47 грн за $1.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Також знизився курс євро щодо гривні приблизно на дев’ять копійок. Наразі він становить 26,49 грн за €1.

Курс євро 14 лютого становив 26,58 грн за €1.

Курс валют від НБУ на 17 лютого:

  • $1 – 24,44 грн;
  • €1 – 26,49 грн.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що спалах коронавірусу не сильно впливатиме на економіку України.

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