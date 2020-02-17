Майже чверть економіки України перебуває в тіні – дослідження

У 2018 році 846 млрд грн або 23,8% від офіційного ВВП України перебували в тіні. Такі результати дослідження стану тіньової економіки в країні, проведеного компанією Ernst & Young за підтримки Mastercard в рамках укладеного Меморандуму про співпрацю з Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Нацбанком і Держслужбою статистики.

При цьому 19,7% ВВП (702 млрд грн) з цієї суми становить готівкова тіньова економіка і 4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання (негрошова тіньова економіка).

Такі дослідження Ernst & Young провела в 33 країнах світу, серед них – Чехія, Польща, Словенія, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Сербія та інші. Історично рівень тіньової економіки в цих країн коливався в межах 10,1-26,9% від обсягу ВВП.

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Нагадаємо, згідно зі звітом уряду, у 2019 році економіка України зростала високими темпами. У ІІ і ІІІ кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі.