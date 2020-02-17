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Факти / Україна

НАБУ закуповує через ProZorro 90 пар кросівок по 4 тис. грн

НАБУ 14 лютого оголосило тендер через систему державних закупівель ProZorro на закупівлю 90 пар бігових кросівок.

Загальна сума тендеру складає 369 тис. грн, вартість однієї пари – 4 100 грн.

У тендерній документації викладені вимоги до взуття.

Зокрема, верх кросівок повинен бути виконаний з поєднання мікрофібри/вологостійкої замші і високоміцного синтетичного матеріалу (сітки).

Читайте2 роки ProZorro: хто, що, у кого і за скільки закуповує з бюджету

Підошва – амортизуюча гумова з нековзким профілем, устілка – антибактеріальна та вологостійка.

При цьому всі кросівки мають бути одного кольору.

НАБУ закуповує через ProZorro 90 пар кросівок по 4 тис. грн

Джерело: ProZorro

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