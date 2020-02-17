У понеділок, 17 лютого, в більшості регіонів України очікується потепління до 7-10 градусів тепла.
Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.
Вночі на заході країни -1 +4 градуси, на півночі -1 +2, в центрі і на півдні -1 -3.
Найхолодніше буде на сході України -4 -8 градусів.
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Вдень на заході очікується потепління до +10 +14 градусів, на решті території крім сходу – +6 +9, на сході – +3 +6.
У Києві вдень – + 7-9 градусів тепла.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на лютий 2020 року.
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