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Факти / Україна

Погода в Україні на 11 лютого (КАРТА)

У понеділок, 17 лютого, в більшості регіонів України очікується потепління до 7-10 градусів тепла.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Вночі на заході країни -1 +4 градуси, на півночі -1 +2, в центрі і на півдні -1 -3.

Найхолодніше буде на сході України -4 -8 градусів.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

Вдень на заході очікується потепління до +10 +14 градусів, на решті території крім сходу – +6 +9, на сході – +3 +6.

У Києві вдень – + 7-9 градусів тепла.

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