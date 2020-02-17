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Факти / Україна

РФ має відпустити українських рибалок після завершення адмінарешту – ДПСУ

Чотири рибалки, яких 16 лютого “суд” у Криму заарештував на 10 діб, повинні бути повернуті на територію України після завершення адмінарешту.

Про це заявив глава державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За його словами, нині немає жодних доказів того, що українці в Азовському морі займалися незаконною риболовлею.

У наявності є тільки відео, оприлюднене російською стороною, де власник судна нібито зізнається, що громадяни України не мають із собою документів, які підтверджують їхню особу, і які дозволяли б вилов риби. І, відповідно, вони мали заборонене знаряддя для рибного лову.

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Цю інформацію ще потрібно підтвердити, підкреслили прикордонники.

Як повідомлялося, “суд” у Криму засудив до адмінарешту чотирьох українських рибалок нібито за непокору правоохоронцям РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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