КРОК 1. Звертаємось до державих служб
Якщо ви втратили свій паспорт, за допомогою потрібно звернутись до відповідних держслужб – поліції та ДМС.
Поліція:
- оформіть та підпишіть відповідну заяву;
- отримайте у працівника Нацполіції документ із реєстру досудових розслідувань.
Державна міграційна служба:
- якщо ви загубили паспорту-книжечку, завітайте до відділення служби міста, де прописані;
- якщо загубилась ваша ID-карта – можете зайти до зручного вам відділення ДМС. Адреси відділень можна переглянути за посиланням.
КРОК 2. Збираємо пакет документів для ДМС
Перед візитом до Державної міграційної служби обов’язково підготуйте:
- завірену заяву про втрату паспорта;
- пошкоджений паспорт (за наявності) – його треба здати;
- ідентифікаційний номер карти суб’єкта оподаткування;
- довідку про місце прописки;
- квитанцію про успішну оплату адмінзбору за послугу.
Під час відновлення паспорта в жодному разі не покладайтесь на сумнівні фірми-посередники. Державна міграційна служба України – єдина структура, що може замінити ваш паспорт.
КРОК 3. Не забуваємо про додаткові документи
Якщо ви маєте ці документи, обов’язково візьміть їх з собою:
- свідоцтво про народження дітей;
- свідоцтво про укладення шлюбу та/чи документи про його розірвання;
- дійсна довідка переселенця.
КРОК 4. Оплачуємо та очікуємо на новий паспорта
У ДМС вам запропонують такі варіанти виготовлення паспорта:
- 345 грн – паспорт буде готовий приблизно через 1 місяць;
- 471 грн – паспорт буде готовий приблизно через 2 тижні.
Неважливо, якого зразка паспорт ви втратили. Після відновлення вам видадуть ID-карту.
Податок, який сплачується державі після втрати паспорта, становить 34 грн. Мито не сплачується тільки в тому випадку, якщо паспорт вкрали.