У ДМС вам запропонують такі варіанти виготовлення паспорта:

345 грн – паспорт буде готовий приблизно через 1 місяць;

471 грн – паспорт буде готовий приблизно через 2 тижні.

Неважливо, якого зразка паспорт ви втратили. Після відновлення вам видадуть ID-карту.

Податок, який сплачується державі після втрати паспорта, становить 34 грн. Мито не сплачується тільки в тому випадку, якщо паспорт вкрали.