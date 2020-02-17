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Що робити у разі втрати паспорта – покрокова інструкція
Факти / Україна / Суспільство
Що робити у разі втрати паспорта – покрокова інструкція
Що робити у разі втрати паспорта – покрокова інструкція

Де і як відновити втрачений паспорт – читайте в інструкції на сайті Факти ICTV.

КРОК 1. Звертаємось до державих служб

Якщо ви втратили свій паспорт, за допомогою потрібно звернутись до відповідних держслужб – поліції та ДМС.

Поліція:

  • оформіть та підпишіть відповідну заяву;
  • отримайте у працівника Нацполіції документ із реєстру досудових розслідувань.

Державна міграційна служба:

  • якщо ви загубили паспорту-книжечку, завітайте до відділення служби міста, де прописані;
  • якщо загубилась ваша ID-карта – можете зайти до зручного вам відділення ДМС. Адреси відділень можна переглянути за посиланням.

КРОК 2. Збираємо пакет документів для ДМС

Перед візитом до Державної міграційної служби обов’язково підготуйте:

  • завірену заяву про втрату паспорта;
  • пошкоджений паспорт (за наявності) – його треба здати;
  • ідентифікаційний номер карти суб’єкта оподаткування;
  • довідку про місце прописки;
  • квитанцію про успішну оплату адмінзбору за послугу.

Під час відновлення паспорта в жодному разі не покладайтесь на сумнівні фірми-посередники. Державна міграційна служба України – єдина структура, що може замінити ваш паспорт.

КРОК 3. Не забуваємо про додаткові документи

Якщо ви маєте ці документи, обов’язково візьміть їх з собою:

  • свідоцтво про народження дітей;
  • свідоцтво про укладення шлюбу та/чи документи про його розірвання;
  • дійсна довідка переселенця.

КРОК 4. Оплачуємо та очікуємо на новий паспорта

У ДМС вам запропонують такі варіанти виготовлення паспорта:

  • 345 грн – паспорт буде готовий приблизно через 1 місяць;
  • 471 грн – паспорт буде готовий приблизно через 2 тижні.

Неважливо, якого зразка паспорт ви втратили. Після відновлення вам видадуть ID-карту.

Податок, який сплачується державі після втрати паспорта, становить 34 грн. Мито не сплачується тільки в тому випадку, якщо паспорт вкрали.

Фото: Dreamstime

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