У Луганській області депутат міськради побився з помічником нардепа

16 лютого біля будівлі Сєвєродонецької міської ради сталася бійка між депутатом міськради і помічником одного з народних депутатів.

Відео зазначеної бійки виклали користувачі в різних соціальних мережах.

– У неділю перед будівлею Сєверодонецької міської ради сталася бійка між помічником депутата Верховної Ради і депутатом місцевої ради, під час якої тілесні ушкодження отримали обидва учасники події, – повідомили в прес-службі Нацполіції.

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Після бійки двоє чоловіків звернулися до поліції і написали заяви про заподіяння тілесних ушкоджень.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Факти ICTV також писали про те, що 6 лютого під час засідання Верховної Ради сталася масова бійка народних депутатів.

Відео: Селфи Палка