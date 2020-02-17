У центрі Києва почнуть перевіряти речі і документи: поліція посилює безпеку

Національна поліція посилює заходи безпеки у центрі Києва в зв’язку з проведенням масових заходів.

Глава поліції столиці Андрій Крищенко заявив, що наряди поліції патрулюватимуть Київ для забезпечення порядку.

– Залучені також кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб всі заплановані заходи пройшли спокійно, – заявив він.

Загалом, 1 тис. правоохоронців та Нацгвардійців патрулюватимуть Київ.

Також Крищенко закликав учасників акцій не брати на місце проведення заборонені законодавством предмети.

Заходи пройдуть біля органів державної влади та пов’язані з засіданнями держорганів.

О 12.00 біля Міністерства освіти і науки почнеться акція Міністра Новосад – у відставку. Учасники вимагатимуть припинити закриття середніх шкіл в Україні під виглядом їх “оптимізації” і наступ на права вчителів.

У середу біля будівлі Офісу президента України почнеться акція Save ФОП з вимогою збереження спрощеної системи оподаткування, за свободу підприємництва і проти свавілля контролюючих органів.

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6 лютого в Києві проходили акції протесту в зв’язку з голосуванням за відкриття ринку землі в Раді.

12 лютого правоохоронці також переходили на посилений режим патрулювання в центрі Києва через анонсовані акції протесту під будівлею Кабінету міністрів України. Тоді вантажоперевізники виступали з вимогою звільнити міністра інфраструктури.

Нагадаємо, 12 лютого через акцію перевізників під Кабміном на в’їзді до Києва утворилися кілометрові черги.