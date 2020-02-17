Україна буде вести переговори від п’яти країн за збитий літак в Ірані

Україна вестиме переговори з Іраном про виплату компенсацій за збитий літак МАУ від імені п’яти країн: України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану.

За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, вже є домовленість щодо суми компенсацій, яку має сплатити Іран за збитий український літак.

Також на спільному брифінгу в аеропорту Бориспіль глава МЗС зазначив, що Україна буде захищати права українців в першу чергу, але також і тих, хто були з ними на одному рейсі.

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Глава МЗС додав, що мова йде про декілька виплат. Першу допомогу сім’ям загиблих уряд вже виділив і тепер ведеться робота зі страховою компанією, яка також повинна виплатити кошти.

Україна буде працювати з владою Ірану, щоб домогтися компенсації сім’ям загиблих і компанії МАУ.

– Зараз ми домовилися про таке: Україна буде вести переговори від імені всіх п’яти країн, і те, про що домовиться Україна, буде виплачено громадянам усіх країн, – сказав Пристайко.

Раніше Факти ICTV писали, що Іран підтвердив готовність співпрацювати з Україною при розслідуванні обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані.