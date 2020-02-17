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Факти / Lifestyle / Здоров'я

В київській лікарні вперше імплантували механічне серце

67-річному киянину успішно імплантували механічне серце.

Це перший випадок в Україні, коли таку операцію провели у муніципальній лікарні.

За словами кардіологів, пацієнт хворів важкою формою серцевої недостатності.

  • імплантували механічне серце
  • імплантували механічне серце
В київській лікарні вперше імплантували механічне серце / 5 фотографий

 

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За останні роки чоловік переніс кілька інфарктів, а з початку року перебував на лікуванні в Олександрівській клінічній лікарні.

– До операції без медикаментів серце пацієнта не працювало. Ми імплантували механічне серце в серце пацієнта.

Тепер воно допоможе належним чином функціонувати живому серцю, – повідомив головний кардіолог Олександрівської лікарні Києва Віктора Клюзка.

Лікар зазначив, що можливість проведення таких операцій – це порятунок для людей із проблемами серця.

Операція тривала понад 3 години. Її загальна вартість склала 5 млн гривень, однак у рамках однієї з цільових програм Києва операцію зробили безкоштовно.

Пацієнт добре почувається і вже може ходити.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в українському Інституті серця вперше провели операцію новим методом. Завдяки їй, грудну клітку не довелося розрізати повністю.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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