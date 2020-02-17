Водії часто стають жертвами економії на встановленні ГБО – експерт

На небезпеку через неправильно встановлене або неякісне газобалонне обладнання наражаються не лише водії, а й пішоходи. Про це в інтерв’ю розповів Дмитро Гончарук, президент асоціації Безпека експлуатації транспорту (АБЕТ).

За його словами, раніше акт технічної експертизи автовласникові пропонував сам установник. Тепер же безпеку ГБО на відповідність обладнання технічній та нормативній документації перевіряє незалежний орган.

– Простіше кажучи, посилився контроль за якістю і безпекою встановленого газобалонного обладнання і самої роботи зі встановлення. Адже ні для кого не секрет, що багато наших автовласників часто намагаються заощадити на трубках і шлангах для газопроводів, балонах, мультиклапанах. Жертвами такої економії можуть стати як сам автовласник, його рідні, близькі та пасажири, так і навколишні люди. Отже, почалася трансформація тіньової частини ринку ГБО в законну, – наголосив експерт.

За його словами, такий спосіб оцінювання дозволяє виявити нелегальне обладнання або з вичерпаним терміном експлуатації.

– Реальність така, що з 10 автомобілів 4-5 не можуть бути сертифіковані апріорі. Раніше автовласники платили за папірець без будь-якої гарантії безпеки, зараз же відбувається реальна перевірка за участю кваліфікованих експертів. Загалом процедура стала простішою. Зараз автовласника, який пройшов сертифікацію і приїжджає до сервісного центру МВС, вже не затримують проходженням експертизи, він не чекає експерта, а просто здає пакет документів, зокрема і сертифікат відповідності. За 15-30 хвилин йому видають готовий техпаспорт, – розповів Дмитро Гончарук.

Читайте: Нові правила реєстрації ГБО врятують чимало життів – журналіст

Як зазначив президент асоціації Безпека експлуатації транспорту, раніше відповідальність ніс тільки установник ГБО (той, хто видав свідоцтво), тепер же вона лягає і на орган сертифікації. Всі органи оцінювання відповідності та сертифікації мають бути застраховані.

Це обов’язкова вимога. Для цього вони укладають зі страховими компаніями договори страхування від заподіяння шкоди майну третіх осіб. Якщо орган видав сертифікат відповідності на несправне ГБО, він несе фінансову та репутаційну відповідальність.

Крім того, є великий ризик анулювання атестата акредитації, який дає право займатися сертифікацією і взагалі працювати на цьому ринку. Тому органи сертифікації дуже обережні під час вибору партнерів з лабораторії, їх експерти виїжджають на місце, регулярно перевіряють компетентність персоналу та стан обладнання.

– Але якщо раптом станеться загоряння внаслідок неправильно встановленого ГБО, необхідно викликати поліцію і експертну службу МВС. Якщо пожежа сталася через несправність ГБО, починається розслідування ланцюжком – чиє свідоцтво, хто встановлював, проводив випробування і видавав сертифікат. Тобто беруться до уваги всі матеріали з сервісного центру МВС. При цьому установники ГБО, яке-небудь СТО, наприклад, взагалі не несуть ніякої відповідальності, – підкреслив Дмитро Гончарук.

До слова, раніше ми писали про те, на що варто звертати увагу під час вибору СТО.

Джерело: Лівий берег