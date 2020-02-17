Як Дорогожичі, так і Бабин Яр: Інститут нацпам’яті запропонував свій варіант

В Інституті національної пам’яті прокоментували ініціативу перейменування київської станції метро Дорогожичі.

Сама пропозиція, як і подальше обговорення, свідчить про високий рівень небайдужості у суспільстві.

В Інституті також підкреслили, що назви Дорогожичі та Бабин Яр є корінними київськими назвами.

Сучасні Дорогожичі – це територія між мікрорайонами Лук’янівка, Татарка, Куренівка, Шулявка та Сирець. У Києві також є вулиця Дорогожицька. Вперше ж назва Дорогожичі згадується в Іпатіївському літописі ще у Х столітті.

Про урочище Бабин Яр, що знаходиться на Дорогожичах, кияни знали ще з ХІХ століття. Після подій Другої світової війни урочище стало відомим місцем пам’яті про Голокост.

Читайте: У Києві хочуть перейменувати станцію метро Дорогожичі

Жодна із цих історичних назв не підпадає під закон про декомунізацію, тому питання перейменування спеціалісти порадили відкласти.

– Наразі ми готуємо звернення до керівництва Київського метрополітену з пропозицією під час звукового оголошення зупинки на станції метро Дорогожичі повідомляти про вихід до Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Як це робиться, наприклад, на станції Арсенальна, де оголошується про вихід до парку Слави та Музею історії України у Другій світовій війні.

Остаточне рішення стосовно ситуації із перейменуванням станції метро ухвалять у Київській міськраді. До того над її аспектами попрацюють фахівці із Комісії з питань перейменувань.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у КМДА планують запуск 4G-зв’язку у метро уже навесні. Станція метро Дорогожичі буде однією з перших, де з’явиться оновлення.

Джерело: Хмарочос

Фото: Меморіальний центр Бабин Яр