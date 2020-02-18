18 лютого Верховна Рада розглядатиме проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань функціонування банківської системи.

Також парламентарі мають проголосувати за проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.

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Крім того, на порядку денному буде проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства та зміни до закону Про Суспільне телебачення та радіомовлення України.

Банки, НСТУ та незаконна торгівля пальним: порядок денний Ради на 19 лютого

Раніше Факти ICTV писали, що народні депутати фракції Слуга народу поїдуть на навчання в США, проте поза робочий час.