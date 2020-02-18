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Факти / Україна

Стало відомо ім’я військового, що загинув у бою під Золотим

У бою під Золотим 18 лютого загинув 22-річний гранатометник Максим Хитайлов. Він входив до 72 Окремої механізованої бригади.

Про це заявив народний депутат України від партії Європейська Солідарність Олексій Гончаренко.

– Сьогодні вранці в результаті обстрілу загинув гранатометчик 72 ОМБр Максим Хітайлов, 22 роки, – написав Гончаренко.

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Гончаренко повідомляє, що загиблий служив у 72 Окремій механізованій бригаді. Максимові було усього 22 роки.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 18 лютого, прес-центр штабу операції ООС повідомив, що незаконні збройні формування вранці атакували позиції українських підрозділів поблизу Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бойовики вели обстріл позицій ЗСУ з забороненого Мінською угодою озброєння.

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