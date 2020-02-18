Ситуація на Донбасі: бойовики програли бій і звинуватили ЗСУ у нападі

Бойовики атакували українські позиції на Донбасі, намагалися прорватися через лінію розмежування, проте потім запросили тиші, аби забрати загиблих та поранених.

– Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права щодо ведення бойових дій, задовольнила це гуманітарне прохання противника, сподіваючись на його гідність, – підкреслили у штабі ООС.

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Також там додали, що програвши на полі бою, ворог звинуватив українських бійців у спробі нападу.

– Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією. Українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими, – заявили у штабі.

Нагадаємо, 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В результаті обстрілів загинув один українських захисник, четверо отримали легкі поранення.