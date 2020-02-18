Бойовики стягують на передову зброю і риють окопи для важкої артилерії – розвідка

Міністерство оборони України повідомило, що зараз усувають недоліки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ, виявлених на початку лютого.

– До передових підрозділів противника завозяться додаткові запаси зброї і боєприпасів, на позиціях обладнуються нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння, – наголосили у відомстві.

Також окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків та підготовку коректувальників артилерійського вогню.

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Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування. Наразі бій завершився.