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Факти / Україна

Читали про це: реакція Кремля на наступ бойовиків на Донбасі

Москва відмовляється брати відповідальність за загострення бойових дій на Донбасі 18 лютого.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, ставити питання про відповідальність Росії за наступ бойовиків “абсолютно неправильне формулювання”.

Читайте: Ескалація на Донбасі: Україна звернулася до міжнародного співтовариства

У Кремлі заявили, що “читали про загострення”, але не мають деталей нових обстрілів  на Донбасі, тому не готові висловлювати якісь висновки.

Як повідомлялося, біля населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний бойовики пішли в наступ. У результаті бою ЗСУ зазнали втрати.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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