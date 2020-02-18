Евакуйованих українців з китайського міста Ухань, яких мають доставити в Україну 20 лютого, утримуватимуть в ізоляції протягом 14 днів. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів Фактам ICTV перед ефіром Свободи слова, в яких умовах проживатимуть громадяни та як їх доставлятимуть в Україну.

У МОЗ наголошують – обсервація передбачає знаходження здорових людей з карантинної зони в ізоляції. Вони побудуть під наглядом протягом інкубаційного періоду, де медики простежать, аби у евакуйованих не проявились симптоми коронавірусу. Водночас місце обсервації у МОЗ вирішили не озвучувати.

– Ми планували одномісне розміщення в номерах, де є телевізор, Wi-Fi, трьохразове харчування. Люди спокійно проживатимуть. Двічі на день їм робитимуть медико-санітарний огляд. Додатково у разі прояву симптомів вони набирають медичну бригаду, яка розміщена в тій же обсервації, щоб вона обстежила, – зазначив Ляшко.

У разі виявлення симптомів коронавірусу людину госпіталізують у спеціальний бокс та надаватимуть відповідну медичну допомогу, додав він.

Окрім того, зона обсервації охоронятиметься, щоб ніхто не заходив і не виходив з території. За це відповідатиме Міністерство внутрішніх справ. Водночас евакуйовані громадяни не будуть пересуватись територією обсервації, щоб запобігти будь-яким загрозам.

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Окрім того, Віктор Ляшко додав, що Україна оцінювала досвід інших країн при евакуації та утриманні громадян на карантині, зокрема Канади, Нової Зеландії, Казахстану, Іспанії. Нас також консультує представник США:

– Ми звертались до США і зараз працюємо з Центром з контролю й профілактики захворювань в Атланті – CDC. У нас є їхній представник на території України, який входить до оперативного штабу МОЗ – він постійно з нами в діалозі.

Україна також отримала рекомендації від європейського регіонального бюро ВООЗ.

Заступник міністра охорони здоров’я також наголосив, що випадків захворювань на коронавірус з кожним днем все менше.

– Це вже не геометричне зростання, це – стабілізація та затихання. Вважаю, що безпрецедентні заходи щодо обмеження та карантину, які ввела КНР, покажуть результат і вдасться стримати поширення хвороби світом.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив детальний план евакуації українців та продемонстрував, який захист матимуть медичні працівники.