Станом на 18 лютого карта зони ООС виглядає так: лінія розмежування проходить в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний, де сьогодні бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Ворог застосовував міномети калібру 120 мм. Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

– Російські окупанти застосовували артилерійські системи, зокрема, ствольну артилерію калібру 152 мм – 6 снарядів, калібру 122 мм – 18 снарядів, – зазначають у штабі ООС.

У результаті обстрілу українські захисники зазнали втрат. Загинув 22-річний військовий Максим Хитайлов.

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Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь російським окупантам та утримали повний контроль над ситуацією.

Позиції українських захисників не втрачені. Ситуація повністю контрольована.

Нагадаємо, саме 18 лютого 2015 року почалось відведення військ з Дебальцевого – 2,5 тис. солдат вийшли з міста, забравши техніку та знищивши залізничні колії та об’єкти транспортної інфраструктури.