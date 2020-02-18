Коронавірус на лайнері Diamond Princess – яка ситуація з українцями

3 лютого 2020 року круїзний лайнер Diamond Princess затримали на добу для проведення перевірки.

Згодом через виявлення вірусу на судні, лайнер зупинили на двотижневий карантин у японському порту Йокогама.

Від початку поширення вірусу на борту лайнера перебувало 3 711 осіб, серед яких 2 666 – це пасажири і 1 045 – члени екіпажу. Зокрема на борту перебувають 23 громадянина України, які працюють членами екіпажу судна.

Загальна кількість заражених на борту нині становить 355 осіб, серед яких двоє українців. Про нові випадки зараження українців не повідомляється. Наразі стан інфікованих громадян України задовільний, вони одужують.

– Після закінчення карантину 19 лютого 2020 року японські медики планують провести додаткове обстеженя пасажирів та членів екіпажу Diamond Princess, а потім буде ухваленно рішення про можливість залишення ними борту лайнера, – зазначили у відомстві.

Посольство України в Японії підтримує зв’язок з усіма службами, які опікуються станом здоров’я наших співгромадян. Усім присутнім на судні надають медичну та психологічну підтримку.

Персональні дані українців, які перебувають на борту Diamond Princess захищені українським законодавством, тому МЗС не публікує списки наших громадян.

Читайте: Чим годують і як відстежують коронавірус: американець про карантин на Diamond Princess

До слова, очільник МЗС Вадим Пристайко в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив, що один українець, у якого виявили коронавірус на борту Diamond Princess, почуває себе нормально, а другого можуть скоро виписати з лікарні.