PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

KPI голів ОДА: Кабмін влаштує “змагання” між регіонами

У Кабміні склали систему оцінювання роботи голів обладміністрацій, яка складається з аналізу 24 ключових показників ефективності.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, систему оцінювання роботи сформовано таким чином, щоб усі регіони могли “змагатися” між собою.

– За цими KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та прив’язувати до нього систему мотивації, – сказав Дубілет.

Читайте: В Україні планують скасувати класичну прописку – Дубілет

Під час оцінювання аналізуватиметься прогрес у вирішення проблем в освіті, медицині, будівництві тощо.

– Показники мають постійно оновлюватись на невеликий відсоток, – додав міністр Кабінету міністрів.

Нагадаємо, Дубілет розповів, що так зване зарплатне рабство зможуть скасувати вже в травні 2020 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка