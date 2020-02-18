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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют на 18 лютого: гривня не зрушила з місця

Національний банк України не змінив курс гривні до долара.

Станом на 18 лютого він становить 24,44 грн за $1.

Минулого тижня, у п’ятницю, 14 лютого, за $1 просили 24,47 грн.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Курс євро також не змінився і наразі становить 26,49 грн за €1.

Наприкінці минулого робочого тижня, 14 лютого, він становив 26,58 грн за €1.

Курс валют від НБУ на 18 лютого:

  • $1 – 24,44 грн;
  • €1 – 26,49 грн;
  • один польський злотий – 6,22 грн;
  • 10 російських рублів – 3,84 грн.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що за допомогою інвестицій в людей та виробництво можна пришвидшити темп економічного зростання України.

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