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Литва занепокоєна військовою ескалацією на Донбасі – Лінкявічюс

Очільник Міністерства закордонних справ Литви відреагував на ескалацію військового конфлікту на Донбасі.

Лінас Антанас Лінкявічюс прокоментував ситуацію у Twitter.

– Глибоко стурбований новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил в районі Золотого сьогодні вранці. Реалізація угод Мінську неможлива без припинення вогню, – йдеться у повідомленні.

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Литва – одна з перших іноземних держав, що відреагувала на ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік українських населених пунктів в районі Золотого. Президент Володимир Зеленський назвав наступ цинічною провокацією.

Фото: Dreamstime

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