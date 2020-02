Литва занепокоєна військовою ескалацією на Донбасі – Лінкявічюс

Очільник Міністерства закордонних справ Литви відреагував на ескалацію військового конфлікту на Донбасі.

Лінас Антанас Лінкявічюс прокоментував ситуацію у Twitter.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine

