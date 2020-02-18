Литва занепокоєна військовою ескалацією на Донбасі – Лінкявічюс

Очільник Міністерства закордонних справ Литви відреагував на ескалацію військового конфлікту на Донбасі.

Лінас Антанас Лінкявічюс прокоментував ситуацію у Twitter.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 18, 2020

– Глибоко стурбований новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил в районі Золотого сьогодні вранці. Реалізація угод Мінську неможлива без припинення вогню, – йдеться у повідомленні.

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Литва – одна з перших іноземних держав, що відреагувала на ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік українських населених пунктів в районі Золотого. Президент Володимир Зеленський назвав наступ цинічною провокацією.