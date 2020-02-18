Незаконно засуджений у Криму журналіст Семена повертається до Києва

Кримський журналіст Микола Семена, якого незаконно засудила окупаційна влада, наразі перебуває на контрольованій урядом України території.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
– Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою нарешті знаходиться на контрольованій урядом України території, – написала вона.
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Також Денісова додала, що наразі журналіст вже прямує до Києва.
– Він у безпеці та прямує до Києва. Чекаю тебе тут, друже!
Нагадаємо, у 2017 році окупаційна влада РФ в Криму звинуватила журналіста Семену в порушенні територіальної цілісності Росії.
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