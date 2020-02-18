Погода в Україні 18 лютого буде переважно хмарною. У західних і північних областях країни місцями невеликий дощ.
Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с.
На Сході України, а також у Карпатах на дорогах очікується ожеледиця.
Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла, у східних областях до 7° із позначкою плюс. Вдень варто очікувати 4-9° тепла, на Півдні – до 12°.
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У Києві вдень дощитиме.
Температура повітря вночі – 1-3° тепла, вдень – 7-9° вище нуля.
Факти ICTV також писали про те, якої погоди варто очікувати в Україні у лютому 2020 року.
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