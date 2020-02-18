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Факти / Україна

Погода в Україні на 18 лютого (КАРТА)

Погода в Україні 18 лютого буде переважно хмарною. У західних і північних областях країни місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с.

На Сході України, а також у Карпатах на дорогах очікується ожеледиця.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла, у східних областях до 7° із позначкою плюс. Вдень варто очікувати 4-9° тепла, на Півдні – до 12°.

Читайте: В Україну повертається потепління – погода на тиждень (КАРТА)

У Києві вдень дощитиме.

Температура повітря вночі – 1-3° тепла, вдень – 7-9° вище нуля.

Погода в Україні

Факти ICTV також писали про те, якої погоди варто очікувати в Україні у лютому 2020 року.

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