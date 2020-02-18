Презентацію Національної платформи примирення і єдності, яку спочатку запланували на 19 лютого, довелося перенести через загострення ситуації у зоні ООС.

Про це повідомив радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо.

– Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого. Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували за і проти, але в підсумку, вирішили перенести презентацію, – повідомив Сивохо.

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За його словами, робота з налагодження діалогу між простими людьми триває. Нову дату проведення зазначеної презентації оголосять пізніше.

Нагадаємо, генерал Руслан Хомчак заявив, що наступ на Донбасі 18 лютого був приурочений до п’ятої річниці Дебальцевого. Бойовики хотіли показати, що можуть захопити територію.

Джерело: Сергій Сивохо