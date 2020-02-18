Обстріли на Донбасі: засідання РНБО щодо загострення в ООС

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні відбулося засідання щодо загострення ситуації на Донбасі.

Генерал Руслан Хомчак розповів, що озброєні формування ОРДЛО сьогодні після 05.00 ранку здійснили обстріли у бік 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад.

– Після того, о 05.15 годині ранку штурмові бригади намагалися атакувати передові позиції цих двох бригад. Це було на проміжку від Новотошківського до Жолобка. Силами підрозділів двох бригад напад відбили, – наголосив генерал.

В результаті цього бою, згідно 51 статті статуту ООН Україна змогла дати гідну відсіч ворогові зі всього озброєння, яке потрібно було застосувати.

– Ми дали адекватну відповідь зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед тим ми дали команду, щоб люди відійшли з того спостережного пункту. Довелося туди наносити вогонь, зокрема артилерію. Станом на цю годину всі позиції залишаються під контролем наших військ, десь із 10 години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених. Наші втрати: один військовослужбовець загинув, двоє поранених і троє контужених – їм надають медичну допомогу, – зазначив Руслан Хомчак.

За даними штабу зі сторони противника чотири особи загинуло та ще шість поранено. Хомчак додав, що наразі Україна забирає тіло загиблого бійця ЗСУ.

– Сьогодні 5 річниця Дебальцевого і противник хоче показати для свого світу, що це була їхня перемога і сьогодні вони хотіли захопити ці спостережні пости, аби показати своєму населенню, що вони можуть захопити територію. Це війна і ті, хто воюють цінують кожен метр. В тактичному та оперативному плані воно нічого не змінює в обстановці, але для людей, які на війні, кожен метр дорогий, бо политий кров’ю, – пояснив генерал.

У вівторок, 18 лютого, за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України відбувся брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, МВС та СБУ.

Читайте: Накривають, як у 2015: бойовики обстріляли житловий масив у Новотошківському

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування. Наразі бій завершився.