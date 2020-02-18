РНБО передала президенту Стратегію нацбезпеки і оборони

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України схвалено Стратегію нацбезпеки і оборони Безпека людини – безпека країни. Тепер документ має підписати президент.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що вперше в центрі уваги документа – людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека.

Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки:

стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України);

стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища);

взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США).

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Серед пріоритетів:

відстоювання незалежності та державного суверенітету;

відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України;

суспільний розвиток, насамперед людського капіталу;

захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

європейська та євроатлантична інтеграція.

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування. Наразі бій завершився.