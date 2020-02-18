РНБО затвердила оборонне замовлення на 2020-2022 роки

РНБО на засіданні 18 лютого ухвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020, 2021 та 2022 роки. Тепер цей документ повинен затвердити уряд.

Зокрема, у 2020 році на виконання оборонного держзамовлення передбачено фінансування у розмірі 25,848 млрд грн – це на 16% більше, ніж у 2019 році. У його виконанні братимуть участь 14 державних замовників.

– Державним оборонним замовленням передбачається фінансування заходів з розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу на загальну суму 2,53 млрд грн (9,8% від загального обсягу ДОЗ). З них 1,7 млрд грн спрямовуватимуться на виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт, – йдеться у повідомленні.

Попередньо – 90% замовлення виконуватимуть українські постачальники.

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Окрім того, Кабмін повинен винести на розгляд парламенту законопроекти щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК, забезпечити фінансування оборонного замовлення, не допускаючи зменшення видатків держбюджету або перерозподілу на інші потреби.

Загалом у 2020 році фінансування оборони та безпеки держави збільшено до 245,8 млрд грн, що майже на 30 млрд грн більше, ніж у 2019 році. Додатковий фінансовий ресурс у розмірі 10 млрд грн під держгарантії спрямовано на програми з підвищенням обороноздатності та безпеки держави.

На засіданні РНБО 18 лютого також схвалили Стратегію нацбезпеки і оборони, документ має підписати президент.