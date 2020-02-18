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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У січні 384 українці задекларували дохід у понад 1 млн грн

В Україні з 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, в рамках якої майже 20 тис. українців відзвітували про отримані доходи. 384 особи задекларували дохід у розмірі понад 1 млн грн, отриманий у 2019 році.

За даними Державної податкової служби, цей дохід українці отримали від продажу або здання в оренду рухомого та нерухомого майна.

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Найбільшу суму отриманого доходу – 500 млн грн задекларував киянин. 200 млн грн він отримав від успадкування майна та 259,1 млн грн – інші доходи.

Нагадаємо, в Україні триватиме деклараційна компанія до 1 травня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що за даними в деклараціях, керівники Мінкульту отримали рекордні зарплати у грудні.

Джерело: Державна податкова служба України

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