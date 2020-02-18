В Україну їде група експертів МВФ

Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ. В Україні вони планують обговорити політику, спрямовану на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності.

Про це в офіційній заяві повідомив постійний представник Міжнародного валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман.

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До слова, президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з питань безпеки зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Вони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян.

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Раніше директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс відзначив прогрес України у проведенні реформ.

Він повідомив, що діалог між МВФ та Україною для остаточного затвердження нової трирічної програми розширеного фінансування на $5,5 млрд триває.