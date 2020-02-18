Загострення на Донбасі: США закликали РФ дотримуватися зобов’язань

Через загострення ситуації на Донбасі у посольстві США в Україні висловили стурбованість та закликали РФ дотримуватися Мінських домовленостей.

– Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та нормандських зобов’язань, – йдеться у заяві.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство засудити дії бойовиків на Донбасі. А колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен нагадав Володимиру Путіну, що шлях для покращення відносин між Заходом і РФ пролягає через Україну

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Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування.