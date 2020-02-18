Загострення на Донбасі: журналістів не пускають на передову

У районі Золотого з 05.00 ранку триває запеклий бій – найманці Росії та бойовики застосовують заборонене Мінськими угодами важке озброєння, зокрема артилерію калібру 152 мм, міномети – 120 мм.

Журналістів на передову не пускають. На пропускному пункті їх просять повернутися в безпечну зону і покинути територію бойових дій.

– Я не на передовій, нам заборонили там працювати – для журналістів закрили доступ, – зазначила журналіст Фактів Тетяна Наконечна.

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Натомість так звана влада ЛНР запустила у мережу фейк про те, що українська сторона задіяла журналістів з телеканалів ICTV, 1+1 та 5 каналу для зйомки відеоматеріалів з ціллю підготувати сюжети та звинуватити окупантів в порушені режиму тиші.

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування.