20 боксів на 65 місць: в Одесі готові лікувати хворих на коронавірус

В Одесі заявили про готовність приймати і лікувати хворих на коронавірус.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций повідомив, що вже затверджені запобіжні заходи та план дій, щоб не допустити проникнення коронавірусу в регіон.

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Головним медичним закладом буде інфекційна лікарня Одеси. Медики вже підготували 20 боксів на 65 місць.

– В області створені бригади швидкого реагування, а резервні групи лікарів пройшли додаткові тренінги, – повідомив Максим Куций.

Він підкреслив, що, незважаючи на те, що в Україні не зафіксували жодного випадку захворювання на коронавірус, в Одеській області вже готові надати медичну допомогу.

До слова, для евакуації українських громадян з Уханя вилетів літак авіакомпанії SkyUp.

Джерело: Maksymkutsyi