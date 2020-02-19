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Факти / Україна

До враженого коронавірусом Уханя вилетів літак для евакуації українців

Літак авіакомпанії SkyUp о 3.01 вилетів з аеропорту Бориспіль в Ухань для евакуації українських громадян.

Це підтверджують дані системи моніторингу авіаперельотів flightradar.

Планується, що літак повернеться в Україну 20 лютого о 8.00. Цей борт забере українців та громадян ще десяти країн через спалах коронавірусу в Китаї.

Читайте: Евакуйованих з Китаю українців розмістять в номерах з ТБ та Wi-Fi – Віктор Ляшко

Поки невідомо, де саме прибулі з Китаю українці проведуть 14-денний карантин. Для розміщення розглядають близько 12 об’єктів.

До враженого коронавірусом Уханя вилетів літак для евакуації українців

Нагадаємо, на добровільний карантин на тлі розповсюдження нового типу коронавірусу можуть відправити близько 100 людей.

Джерело: flightradar

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