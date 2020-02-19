До враженого коронавірусом Уханя вилетів літак для евакуації українців

Літак авіакомпанії SkyUp о 3.01 вилетів з аеропорту Бориспіль в Ухань для евакуації українських громадян.
Це підтверджують дані системи моніторингу авіаперельотів flightradar.
Планується, що літак повернеться в Україну 20 лютого о 8.00. Цей борт забере українців та громадян ще десяти країн через спалах коронавірусу в Китаї.
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Поки невідомо, де саме прибулі з Китаю українці проведуть 14-денний карантин. Для розміщення розглядають близько 12 об’єктів.
Нагадаємо, на добровільний карантин на тлі розповсюдження нового типу коронавірусу можуть відправити близько 100 людей.
Джерело: flightradar
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