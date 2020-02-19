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Факти / Україна

Евакуація українців з Уханя: інформації про прибуття літака до Львова немає

Наразі місцева влада Львова не має інформації про те, що літак з евакуйованими з Уханя українцями прибуде в аеропорт міста.

За словами голови Львівської обласної державної адміністрації Івана Собко, всі українці, які прибудуть з Китаю, здорові.

– Станом на 13.45 у нас немає інформації або розпорядчих документів, в яких би йшлося про те, що у Винниківському госпіталі поселять українців, евакуйованих з Китаю, – сказав Собко під час брифінгу.

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Він додав, що аеропорт Львів лише повинен бути готовий до того, щоб прийняти літак з Китаю.

Відомо, що 19 лютого Львівська ОДА оголосила про проведення навчань щодо готовності лікарень до госпіталізації хворих новим типом коронавірусу.

Нагадаємо, всі українці, яких евакуюють з китайського міста Ухань, прибули до міжнародного аеропорту міста і проходять реєстрацію на рейс.

Джерело: Львівська ОДА

Фото: Dreamstime

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